Video Yaşam Drift atan traktör sürücüsüne 21 bin lira ceza | Video
Drift atan traktör sürücüsüne 21 bin lira ceza | Video

Drift atan traktör sürücüsüne 21 bin lira ceza | Video

06.01.2023 | 15:16

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Burdur'da drift atan traktör sürücüsüne 21 bin 729 TL ceza uygulandı.

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Burdur Şeker Fabrikası önünde drift atan traktör sürücüsüne drift atmaktan 20 bin 342, sigortasız araç kullanmaktan 436 ve muayenesiz araç kullanmaktan 951 lira olmak üzere toplam 21 bin 729 lira para cezası uygulandı. Traktör 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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