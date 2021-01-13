Video Yaşam Drift atanlar bitmiyor! Yine drift atıp sosyal medyadan paylaştı | Video

Drift atanlar bitmiyor! Yine drift atıp sosyal medyadan paylaştı | Video

Drift atanlar bitmiyor! Yine drift atıp sosyal medyadan paylaştı | Video
13.01.2021 | 11:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada | Video 03:43
Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada | Video 13.01.2021 | 11:41
Selde TIR'ın altına sürüklenen kadını kurtaran şoför o anları anlattı | Video 04:11
Selde TIR'ın altına sürüklenen kadını kurtaran şoför o anları anlattı | Video 13.01.2021 | 11:52
Ameliyat hazırlıkları yaparken kayboldu, 13 gün sonra cesedi cami tuvaletinde bulundu | Video 02:29
Ameliyat hazırlıkları yaparken kayboldu, 13 gün sonra cesedi cami tuvaletinde bulundu | Video 13.01.2021 | 11:52
İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde korona virüs aşı uygulama odaları hazır | Video 06:33
İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde korona virüs aşı uygulama odaları hazır | Video 13.01.2021 | 10:41
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yağmur paylaşımı | Video 00:26
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yağmur paylaşımı | Video 13.01.2021 | 11:35
İzmir'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06:36
İzmir'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 13.01.2021 | 11:08
Ordu'da yürürken kalp krizi geçiren Prof. Dr. Cemil Yapar son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:16
Ordu'da yürürken kalp krizi geçiren Prof. Dr. Cemil Yapar son yolculuğuna uğurlandı | Video 13.01.2021 | 11:15
Balıkesir'de düştüğü çukurda boğulmak üzere olan köpeği itfaiye kurtardı | Video 01:26
Balıkesir'de düştüğü çukurda boğulmak üzere olan köpeği itfaiye kurtardı | Video 13.01.2021 | 11:14
Drift atanlar bitmiyor! Yine drift atıp sosyal medyadan paylaştı | Video 00:30
Drift atanlar bitmiyor! Yine drift atıp sosyal medyadan paylaştı | Video 13.01.2021 | 11:10
Bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı | Video 00:48
Bilgisayar hoparlöründen uyuşturucu çıktı | Video 13.01.2021 | 10:47
Son dakika: Ankara'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ne kadar sürecek? | Video 03:23
Son dakika: Ankara'da beklenen kar yağışı başladı! Kar yağışı ne kadar sürecek? | Video 13.01.2021 | 11:08
Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Ocak 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan katil sevgili hakkında flaş açıklama | Video 15:42
Müge Anlı canlı yayın izle: 13 Ocak 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan katil sevgili hakkında flaş açıklama | Video 13.01.2021 | 10:59
İstanbul Arnavutköy'de motosikletle minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 09:19
İstanbul Arnavutköy'de motosikletle minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 13.01.2021 | 10:57
İzmir'deki sel felaketinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06:36
İzmir'deki sel felaketinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı | Video 13.01.2021 | 10:21
İzmir yağışa teslim oldu, motosikletli böyle sürüklendi | Video 00:44
İzmir yağışa teslim oldu, motosikletli böyle sürüklendi | Video 13.01.2021 | 10:27
İstanbul Silivri'de şaşırtan hırsızlık! Sitenin demir kapısını böyle çaldılar... | Video 05:57
İstanbul Silivri'de şaşırtan hırsızlık! Sitenin demir kapısını böyle çaldılar... | Video 13.01.2021 | 10:03
Arnavutköy’de minibüs ata çarptı | Video 02:43
Arnavutköy’de minibüs ata çarptı | Video 13.01.2021 | 10:03
Van'da karga istilası! Mahalleli endişeli | Video 02:22
Van'da karga istilası! Mahalleli endişeli | Video 13.01.2021 | 09:52
Son dakika: Adana'daki ölüm kuyusu dehşeti! Ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı... 2 tutuklama | Video 04:56
Son dakika: Adana'daki ölüm kuyusu dehşeti! Ölen gencin kuyudaki son görüntüleri ortaya çıktı... 2 tutuklama | Video 13.01.2021 | 09:54
Yeşilırmak’ta boyu kadar balığı elleriyle yakalayan yaşlı adam kamerada | Video 01:29
Yeşilırmak’ta boyu kadar balığı elleriyle yakalayan yaşlı adam kamerada | Video 13.01.2021 | 09:43

İstanbul Ümraniye’de yol üzerinde drift atıp o anları sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü gözaltına alındı. Sürücü Berat K’ya 6 bin 700 lira ceza yazıldı. Ehliyeti 60 gün süreyle elinden alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada 04 Ocak günü Ümraniye İlçesi Esenevler Mahallesi Kuşçu Sokak üzerinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen 34 BUF 656 plakalı araç sürücüsü Berat K. gözaltına alındı.

34 BUF 656 plakalı araç sürücüsü Berat K. 'e KTK'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve istiyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift) maddesinden 6 bin 700 lira idari para ceza uygulandı.

Berat K. 'nın sürücü belgesi Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün geçici olarak geri alındı. Berat K. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA