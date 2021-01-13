Drift atanlar bitmiyor! Yine drift atıp sosyal medyadan paylaştı | Video

İstanbul Ümraniye’de yol üzerinde drift atıp o anları sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü gözaltına alındı. Sürücü Berat K’ya 6 bin 700 lira ceza yazıldı. Ehliyeti 60 gün süreyle elinden alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada 04 Ocak günü Ümraniye İlçesi Esenevler Mahallesi Kuşçu Sokak üzerinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen 34 BUF 656 plakalı araç sürücüsü Berat K. gözaltına alındı.34 BUF 656 plakalı araç sürücüsü Berat K. 'e KTK'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve istiyerek aracın el frenin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift) maddesinden 6 bin 700 lira idari para ceza uygulandı.Berat K. 'nın sürücü belgesi Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün geçici olarak geri alındı. Berat K. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine teslim edildi.