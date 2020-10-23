Drift atıp sosyal medyadan paylaştı, trafik ekiplerine böyle yakalandı | Video

İstanbul Bağcılar’da TEM otoyolu bağlantı kavşağında makas atarak ve drift yaparak ilerlediği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü Burak Ö. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. Sürücüye 7 bin 369 lira ceza yazılırken aracı 2 ay trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya taramalarında yapılan çalışmalarda, Bağcılar Peyami Safa Caddesi ve Bayrampaşa ilçesi TEM bağlantı yolu üzerinde drift yaparak ve makas atarak trafiğin tehlikeye düşürüldüğü görüntülerin paylaşıldığı görüldü. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Sivil Trafik Ekipleri, videodaki 34 EM 2976 plakalı araç sürücüsü Burak Ö.'yü gözaltına aldı.



Sürücü Burak Ö. 'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kannu'nun 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya Başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 141 lira, 46/2-G (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla değiştirmeleri-MAKAS-) maddesinden bin 228 lira, olmak üzere toplam 7 bin 369 lira idari para cezası kesildi.



ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca Burak Ö. 'nün sürücü belgesine 67/1D maddesine istinaden 2 ay (60 gün) süreyle geçici olarak el konuldu. 34 EM 2976 plakalı araç 60 gün süre ile trafikten men edildi.



ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Sürücü Burak Ö. TCK 179/2 (Kara, Deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden Adli işlemleri yapılmak üzere Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



Yunus Emre KAVAK / SABAH