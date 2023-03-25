Video Yaşam Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video
Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video

Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video

25.03.2023 | 09:10

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde drift atan sürücüye cezai işlem uyguladılar. Sürücünün drift attığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Organize sanayi bölgesinde drift atan araçları mercek altına aldılar. Yapılan gözetim sonucunda drift attığı tespit edilen otomobil durduruldu.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde drift attığı tespit edilen 20 PP 304 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan B.(30)'ye Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kaydırılması drift suçundan 20 Bin 342 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video 00:43
Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video 25.03.2023 | 09:10
Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı | Video 01:55
Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı | Video 24.03.2023 | 22:00
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 03:55
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 24.03.2023 | 17:36
Gaziantep’te hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı | Video 00:16
Gaziantep’te hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı | Video 24.03.2023 | 15:51
SON DAKİKA: Malatya’da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 03:14
SON DAKİKA: Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 24.03.2023 | 15:55
Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 01:03
Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 24.03.2023 | 15:25
Manavgat’ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:18
Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video 24.03.2023 | 15:23
Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 00:53
Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 24.03.2023 | 15:23
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 04:40
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 24.03.2023 | 13:00
Seyir halindeki kamyonun açık kasa kapağının çarptığı bisikletli ağır yaralandı | Video 01:25
Seyir halindeki kamyonun açık kasa kapağının çarptığı bisikletli ağır yaralandı | Video 24.03.2023 | 13:59
Balyoz davasında Eski Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı | Video 01:27
Balyoz davasında Eski Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı | Video 24.03.2023 | 13:56
Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’ye ne oldu? Çocukluk aşkının kız kardeşinin evinde kan izine rastlandı! | Video 13:22
Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’ye ne oldu? Çocukluk aşkının kız kardeşinin evinde kan izine rastlandı! | Video 24.03.2023 | 13:56
Bakırköy Adliyesi çevresinde silahlı saldırı: 1’i ağır, 3 yaralı | Video 01:35
Bakırköy Adliyesi çevresinde silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 24.03.2023 | 13:45
Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor | Video 02:47
Görenler gözlerine inanamadı... Binlerce yıllık derenin suyu kayaların arasında kayboluyor | Video 24.03.2023 | 13:01
7 yıl sonra su tutan Gazibey Barajı, çiftçileri sevindirdi | Video 03:13
7 yıl sonra su tutan Gazibey Barajı, çiftçileri sevindirdi | Video 24.03.2023 | 12:59
Mide botoksu sonrası hasta hayatını kaybetti! 2 doktor gözaltına alındı | Video 01:22
Mide botoksu sonrası hasta hayatını kaybetti! 2 doktor gözaltına alındı | Video 24.03.2023 | 12:36
Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin üzerine düştü! O anlar kamerada | Video 00:14
Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin üzerine düştü! O anlar kamerada | Video 24.03.2023 | 12:35
Deprem faciasında büyük acı yaşayan öğretmen: 117 öğrencimiz vardı, 92’sini kaybettik | Video 03:11
Deprem faciasında büyük acı yaşayan öğretmen: "117 öğrencimiz vardı, 92’sini kaybettik" | Video 24.03.2023 | 12:15
Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video 08:10
Bayrampaşa’da çöken bahçe duvarı böyle görüntülendi | Video 24.03.2023 | 11:48
Ardahan’dan deprem bölgesine saman, yem ve 79 adet küçükbaş hayvan gönderildi | Video 02:48
Ardahan’dan deprem bölgesine saman, yem ve 79 adet küçükbaş hayvan gönderildi | Video 24.03.2023 | 11:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA