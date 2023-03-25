Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol üzerinde drift atan sürücüye cezai işlem uyguladılar. Sürücünün drift attığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.
Amatör kameraya yansıyan görüntülerde drift attığı tespit edilen 20 PP 304 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan B.(30)'ye Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kaydırılması drift suçundan 20 Bin 342 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi.
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