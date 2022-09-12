Video Yaşam Drift tutkunları Uşak’ta buluştu | Video
Drift tutkunları Uşak’ta buluştu | Video

Drift tutkunları Uşak’ta buluştu | Video

12.09.2022 | 10:39

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Uşak yarış pisti hafta sonu modifiye tutkunlarıyla doldu. Drift sporcuları, şov yapıp lastiklerini toplanan kalabalık için yaktı. Yaklaşık bin kişinin doldurduğu alandaki gösteriler, nefesleri kesti. O anlar dron ile de havadan görüntülendi.

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Drift tutkunu vatandaşlar, Uşak Moto Yarış Pisti'nde düzenlenen drift gösterisinde buluştu. Yarış alanında profesyonel sürücüler yaptığı drift gösterileri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gösteriler sırasında araçların lastikleri parçalanırken, sürücüler yeni lastik değişiminden sonra gösterilerine devam etti. Dron ile havadan da görüntülenen drift gösterisi, adrenalin tutkunlarının heyecan dolu anlar yaşadığına sahne oldu. Erkeklerin yanı sıra kadınların da ilgi gösterdiği organizasyonda, kadın sürücü ise büyük destek aldı.

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