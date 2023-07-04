Drift yapan sürücüye 29 bin lira ceza | Video 03.07.2023 | 17:03 ISPARTA'da otomobiliyle drift yapan sürücüye toplamda 28 bin 968 lira ceza kesilirken, aracı trafikten men edildi. Sürücünün drift anları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçen cumartesi günü Gülistan Mahallesi Gölcük Caddesi'nde meydana geldi. Bir düğün konvoyunda otomobiliyle drift yapan Burak Karatekin'e polis ekipleri tarafından sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, driftten 20 bin 342 lira ve standart dışı süspansiyon sisteminden 436 lira olmak üzere toplamda 28 bin 968 lira ceza uygulandı. Polis ekipleri tarafından araç trafikten 2 ay men edildi. Sürücünün drift anları ise cep telefonu kamarasına anbean yansıdı.