Drift yapan sürücüye 29 bin lira ceza | Video
ISPARTA'da otomobiliyle drift yapan sürücüye toplamda 28 bin 968 lira ceza kesilirken, aracı trafikten men edildi. Sürücünün drift anları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
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