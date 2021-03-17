Drift yapan trafik magandası yakalandı | Video
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İstanbul’da aracıyla seyir halindeyken “Drift” yapan ve hem trafik güvenliğini hem de insanların can güvenliklerini tehlikeye düşüren trafik magandası gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen o trafik magandasına 8 bin 353 lira ceza kesildi.
İstanbul'da bir trafik magandası; Ataşehir İlçesi'nde aracıyla trafikte seyir halindeyken "Drift" yaptı ve hem trafik güvenliğini hem de insanların can güvenliklerini tehlikeye düşürdü. 12 Mart Cuma günü olayın görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri hemen geniş çaplı bir inceleme başlattı. Görüntüler incelendi. Yapılan araştırmalar neticesinde aracın M.B.K. isimli kişi tarafından kullanıldığı tespit edildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; o trafik magandasını gözaltına aldı.
EHLİYETİ 60 GÜNLÜĞÜNE GERİ ALINDI
M.B.K.'ya "Drift Yapmak, Abartı Egzoz, Sürücü Belgesini Yanında Bulundurmama" gerekçeleriyle toplamda sekiz bin 353 lira idari para cezası kesildi. O trafik magandasının aracı 60 gün trafikten men edildi ve sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Trafik magandası M.B.K. hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan da adli işlem yapıldı.