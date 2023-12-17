Drift yaparak görüntüleri paylaşan sürücüye ceza | Video
Gaziosmanpaşa'da lastik yakarak drift yapan sürücü, o anları cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Polisin incelemesinden sonra kimliği tespit edilerek yakalanan T.E.'ye 23 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.
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