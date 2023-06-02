Drift yaparken görüntülendi, aracı 2 ay trafikten men edildi | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde drift yaparken görüntülenen araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince durdurulan araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince gerekli cezai işlemler uygulanarak sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücünün, trafiğin yoğun olduğu kent merkezinde aracıyla drift yaparak diğer araçları tehlikeye düşürdüğü anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Haziran 2023 Cuma atv izle! | Video 02.06.2023 | 11:26
01:09
Genç kadını çiftlikte kürekle öldürmüştü, cezası belli oldu | Video 02.06.2023 | 11:06
05:24
00:44
03:20
00:13
Drift yaparken görüntülendi, aracı 2 ay trafikten men edildi | Video 02.06.2023 | 11:06
00:15
Köşk ve han kapılarını satarken yakalandılar | Video 02.06.2023 | 10:56
00:43
Uyuşturucuları camdan attılar! Suçüstü yakalandılar… | Video 02.06.2023 | 10:43
00:44
Terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı | Video 02.06.2023 | 09:28
01:06
İzmir polisinden kalpazanlara geçit yok: 2 tutuklama | Video 02.06.2023 | 10:47
00:51
Alışveriş merkezlerinden çanta çalan şüpheli kamerada | Video 02.06.2023 | 10:48
00:13
Drift yaparken görüntülendi, aracı 2 ay trafikten men edildi | Video 02.06.2023 | 10:42
05:56
Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi | Video 02.06.2023 | 09:58
00:53
Diyarbakır'da hafif ticari araç yol kenarına savruldu: 1 yaralı | Video 02.06.2023 | 09:30
01:30
01:30
00:41
Marmaris açıklarında balina sürprizi | Video 01.06.2023 | 20:49
03:45
Kahire’yi kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya döndü | Video 01.06.2023 | 19:00
01:25
03:51
752 gün sonra komadan çıktı, dolandırıcıya 10 bin TL’sini kaptırdı! | Video 01.06.2023 | 16:53