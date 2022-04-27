Drift yapıp, 2 araca çarpan ehliyetsiz sürücüye 12 bin lira ceza | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Konya’da drift yaparken kaza sonucu iki araçta maddi hasara sebep olan ehliyetsiz sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. 12 bin 800 lira idari para cezası kesilen sürücünün, hasar oluşan iki aracın yaklaşık 25 bin liralık masraflarını da ödeyeceği belirlendi.