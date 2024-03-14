Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza | Video
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti.
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