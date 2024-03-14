Video Yaşam Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza | Video
Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza | Video

Driftçi sürücüye 35 bin 368 bin TL ceza | Video

14.03.2024 | 06:09

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi civarında drift yapan aracın sürücüsüne 35 bin 368 TL para cezası kesti.

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Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda aracın plakası ve sürücüsü belirlendi. Sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Ayrıca, aracın geçerli bir muayenesi olmadığı için araç sahibine 3 bin 135 TL ek ceza uygulandı.
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