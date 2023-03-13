Dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi | Video 13.03.2023 | 10:20 Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından bölgede görev yapan dron pilotlarının çektiği görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ili etkiledi. Binlerce bina yıkıldı, binlerce insan hayatını kaybetti ve on binlerce insan mağdur oldu. Afetin boyutu, bölgeye giden dron pilotlarının çektiği görüntülerle gözler önüne serildi. Depremin ilk saatlerinden itibaren dron uçuşlarıyla yıkımları görüntüleyen pilotlar, 11 ilin farklı yerlerinde saatlerce süren çekimler yaptı. Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda çekim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi dron pilotu Nurettin Özkan, Şanlıurfa- Gaziantep otobanı Narlı Kavşağı'nda deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş halini de görüntüledi.Otobanın Narlı Kavşağı'na kadar uzanan kısmında ortaya çıkan görüntü, depremin şiddetinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yolun yapboz parçaları gibi birbirinden ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği, görüntülere yansıdı. Dron pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden de yayınladı.