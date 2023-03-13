Dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi | Video
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından bölgede görev yapan dron pilotlarının çektiği görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
YAPBOZ PARÇALARI GİBİ DAĞILDI
Otobanın Narlı Kavşağı'na kadar uzanan kısmında ortaya çıkan görüntü, depremin şiddetinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yolun yapboz parçaları gibi birbirinden ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği, görüntülere yansıdı. Dron pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden de yayınladı.
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