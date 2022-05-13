Video Yaşam Dron ile tespit edilen 118 göçmen, jandarma ekiplerince kurtarıldı | Video
Dron ile tespit edilen 118 göçmen, jandarma ekiplerince kurtarıldı | Video

Dron ile tespit edilen 118 göçmen, jandarma ekiplerince kurtarıldı | Video

13.05.2022 | 09:53

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İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen göçmenler, tekneye binmek üzereyken jandarmaya bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi. Bölgeye giden ekipler toplam 118 düzensiz göçmen ile 3 organizatörü yakaladı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla ilçesi Zeytinler Mahallesi Tektaş mevkiinde, bugün saat 06.00 sıralarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi aldı. Bilgi üzerine bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmada, tekneye binmek üzere olan çok sayıda göçmen tespit edilerek harekete geçildi. Teknenin bulunduğu alana giden jandarma ekipleri, tekne içerisinde 49 Afganistan, 20 Mısır, 10 Suriye, 5 Filistin ve 1 Ürdün olmak üzere toplam 85 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen H.S. (32), M.E.G. (29) ve A.D. (30) 3 şüpheli gözaltına alındı.

BİR ÇOK SUÇTAN KAYITLARI ÇIKTI
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan ve organizatör olduğu değerlendirilen şüphelilerden H.S.'nin terör propagandası yapmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret olmak üzere toplam 18 adet suç kaydı, M.E.G.'nin uyuşturucu madde kullanmaktan 1 adet suç kaydı ve A.D.'nin ise uyuşturucu madde kullanmaktasın 3 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına gönderildi.

JANDARMADAN GÖÇMENLERE YARDIM ELİ
Jandarma karakoluna götürülen, yorgun, aç ve susuz olduğu belirlenen göçmenlere, burada jandarma ekipleri tarafından yardım eli uzatıldı. Düzensiz göçmenlerin su ve yemek ihtiyaçları jandarma ekiplerince bizzat karşılandı.

ARAZİDE DAĞINIK HALDE 33 GÖÇMEN DAHA TESPİT EDİLDİ
Öte yandan operasyon dahilinde Lakozlar Tepe etekleri mevkiinde, arazide dağınık halde 33 göçmen daha yine İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, komando timi ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri intikal etti. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı alana Zeytineli Mahallesi sahil kısmında bulunan iskeleden Deniz Polis desteği ile belirtilen bölgeye gidildi. Bölgede arazide dağınık halde bulunan 33 düzensiz göçmen, uzun uğraşlar sonucu tek tek tespit edilerek dağlık ve ormanlık arazide jandarma ekiplerince yakalandı. Burada yakalanan göçmenlerin de işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürüleceği öğrenildi.

GÖÇMENLERDEN JANDARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Jandarma tarafından su ve yemek ihtiyaçları karşılanan göçmenler ise, 3 gündür dağlık alanda aç, susuz ve uykusuz olduklarını, jandarma ekipleri tarafından ihtiyaçlarının karşılandıklarını söyleyerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği öğrenilirken, gözaltına alınan organizatörlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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