Video Yaşam 'Drone' böyle yakaladı! Makas atan ve emniyet şeridini kullanan sürücülere 15 bin lira ceza!

'Drone' böyle yakaladı! Makas atan ve emniyet şeridini kullanan sürücülere 15 bin lira ceza!

'Drone' böyle yakaladı! Makas atan ve emniyet şeridini kullanan sürücülere 15 bin lira ceza!
13.04.2021 | 15:27

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İstanbul’da “Drone” destekli trafik uygulaması yapıldı. Makas atan ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücülerin de aralarında bulunduğu 17 sürücüye 15 bin 921 lira ceza kesildi. Trafik kuralı ihlali yapan sürücüler ve o anlar “Drone” kamerasına yansıdı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri; Başakşehir İlçesi E-80 Güney Yol Ispartakule Viyadüğü çıkışında "Drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. Makas atan ve emniyet şeridi ihlalinde bulunan sürücülerin de aralarında olduğu toplam 17 sürücüye 15 bin 921 lira para cezası kesildi. Trafik kuralı ihlali yapan sürücüler ve o anlar "Drone" kamerasına yansıdı. Denetimler kapsamında iki araç trafikten men edildi.

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