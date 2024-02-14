Drone'la tespit edilen kaçak avcı kulübesi yıkıldı | Video
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri, dron destekli av koruma kontrol çalışmaları sırasında Aksaz Genel Avlağı'nda bir güme tespit etti. Ekipler tekne ile bölgeye ulaşarak, kaçak gümeyi ortadan kaldırdı.
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