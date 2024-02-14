Drone'la tespit edilen kaçak avcı kulübesi yıkıldı | Video 14.02.2024 | 12:03 Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri, dron destekli av koruma kontrol çalışmaları sırasında Aksaz Genel Avlağı'nda bir güme tespit etti. Ekipler tekne ile bölgeye ulaşarak, kaçak gümeyi ortadan kaldırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sinop'ta av koruma kontrol çalışmaları sırasında bir avlakta tespit edilen kaçak güme (avcı kulübesi) yıkıldı. Aksaz Genel Avlağı'nda yapılan av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında tespit edilen kayıt dışı güme, yetkililer tarafından yıkıldı. Ekosistemin korunması adına yapılan bu müdahale, illegal avlanma faaliyetlerinin önlenmesi ve avlakların sürdürülebilirliğinin sağlanması için önem arz ediyor.