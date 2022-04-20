Duble yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçları böyle biçti | Video

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Sakarya D020 duble karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 araç ile seyir halindeki 1 yolcu minibüsüne çarparak durabildi. Bir kişinin hafif yaralanması ile neticelenen kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan ve park halinde bulunan otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu.
"KAZA ANI KAMERADA"
Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin, önce park halindeki araçlara daha sonrasında ise savrularak seyir halindeki yolcu minibüsüne çarptığı anlar yer aldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.