Duble yolda kontrolden çıktı, park halindeki araçları böyle biçti | Video

Sakarya D020 duble karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 araç ile seyir halindeki 1 yolcu minibüsüne çarparak durabildi. Bir kişinin hafif yaralanması ile neticelenen kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan ve park halinde bulunan otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 duble karayolunda Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 54 BY 001 plakalı Volkswagen plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobil ve ardından aynı istikamette seyir halinde olan yolcu minibüsüne de çarparak durabildi. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin, önce park halindeki araçlara daha sonrasında ise savrularak seyir halindeki yolcu minibüsüne çarptığı anlar yer aldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.