Video Yaşam Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video
Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video

Duble yolda ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video

08.03.2024 | 14:43

Sakarya’da ters yönden girdiği duble yolda ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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Bu kadarı da olmaz dedirten görüntü, Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolunda kaydedildi. Duble yolda ters şeride giren 41 SK 525 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Aracın ters yönde ilerlediğini gören diğer sürücüler işe şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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