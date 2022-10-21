Duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde gitti! O anlar kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İş yerinde uyuyakalınca polis ve itfaiye ekiplerini ayağa kaldırdı | Video 21.10.2022 | 09:18
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Sakarya’da duble yolu bırakıp yağmur suyu kanalı üzerinde ilerleyen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Otomobilin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.