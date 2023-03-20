Video Yaşam "Düğmeye bastım, durmadın" tartışmasında seyir halindeki şoföre böyle saldırdı | Video

"Düğmeye bastım, durmadın" tartışmasında seyir halindeki şoföre böyle saldırdı | Video

20.03.2023 | 13:02

İstanbul Okmeydanı'nda bir kişi, otobüste inmek için düğmeye bastığı halde durmadığını iddia ettiği şoföre seyir halindeyken saldırdı. Saldırgan yolcu, otobüsteki diğer yolcuların canını tehlikeye atarken, dehşet anları araç kamerasına yansıdı.

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İddiaya göre, Okmeydanı'nda bir otobüste inmek için düğmeye basan yolcu, direksiyon başındaki şoförü durmamakla suçlayarak tartışmaya başladı. Şoförün ışığın yanmadığını söylemesine rağmen tartışmaya devam eden yolcu, dehşet saçtı. Sinirlerine hakim olamayan yolcu, seyir halindeki şoföre saldırdı. Otobüsteki diğer yolcular büyük korku yaşarken, bir süre ilerleyen araç durdu. Yolcunun, direksiyon başındaki şoföre saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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