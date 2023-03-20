"Düğmeye bastım, durmadın" tartışmasında seyir halindeki şoföre böyle saldırdı | Video
İstanbul Okmeydanı'nda bir kişi, otobüste inmek için düğmeye bastığı halde durmadığını iddia ettiği şoföre seyir halindeyken saldırdı. Saldırgan yolcu, otobüsteki diğer yolcuların canını tehlikeye atarken, dehşet anları araç kamerasına yansıdı.
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