Düğün evi kana bulanmıştı, damat ilk kez konuştu: "Konuşacaklarını düşünerek adresi söyledim..." | Video
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fotoğrafçı ile düğün sahipleri arasında çıkan tartışma sonrası 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralamamıştı. Hastanede tedavisi devam eden damat Güven Esen, olay gecesi neler yaşandığını anlattı. Düğün evinin silahlarla basıldığını söyleyen Esen, "Düğün sonrasında evime gittiğimde fotoğrafçının ağabeyi beni arayıp konum istedi. Ben de konuşacaklarını düşünerek adresi söyledim. Meğerse konuşmaya değil saldırmaya gelmişler" dedi.
Güven Esen'in amcası ve arkadaşının ölümünden haberi olmadığı, ailesinin üzülmemesi için durumu kendisinden sakladığı öğrenildi. Damadın kardeşi Yusuf Esen ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G.'nin de hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
"MEĞERSE KONUŞMAYA DEĞİL SALDIRMAYA GELMİŞLER"
Hastanede tedavisi devam eden damat Güven Esen ise olay günü yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Düğün fotoğrafçısı M.Y.'nin davetlileri rahatsız ettiğini söyleyen Esen, "Ben de kendisine 'Misafirleri rahatsız etme fotoğrafların hepsini düğün sonrasında ben satın alacağım. Kimsenin yanına gidip fotoğraf satmaya çalışma' dedim. Bunun sonrasında benimle argo konuştu. Bir şey demedim ve karışmadım. Düğün sonrasında evime gittiğimde fotoğrafçının ağabeyi beni arayıp konum istedi. Ben de konuşacaklarını düşünerek adresi söyledim. Meğerse konuşmaya değil saldırmaya gelmişler" diye konuştu.
"DÜĞÜN EVİNE VEYA CENAZE EVİNE BASKIN YAPILMAZ"
Fotoğrafçı M.Y.'yi daha önceden tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet olmadığını ifade eden Esen, "Bana ateş edenin kim olduğunu bilmiyorum, silahlarla gelmişlerdi. Galiba fotoğrafçı diğer taraftan sıkıyordu, bana sıkan ağabeyi de olabilir, pek göremedim. Hepsi silahlı gelmişti. 4-5 kişi evin önüne gelmişlerdi, aşağıda bulunan 4 yolu da arabalarla kapatmışlardı, takviye şeklinde gelmişlerdi. Kurşunları bitince kaçıp gittiler. Adalet yerini bulsun, bu durum yanlarına kalmasın. Düğün evine veya cenaze evine baskın yapılmaz, gavur gavura yapmaz" şeklinde konuştu.
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