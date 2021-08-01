Video Yaşam Düğün hazırlığı yapan Fatma'nın çeyizi yangında kül oldu! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı | Video

Düğün hazırlığı yapan Fatma'nın çeyizi yangında kül oldu! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı | Video

Düğün hazırlığı yapan Fatma'nın çeyizi yangında kül oldu! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı | Video
01.08.2021 | 15:42

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Mersin’in Silifke ilçesinde 1 ay sonra evlenecek Fatma Tan’ın çeyizi çıkan orman yangınında evle birlikte kül oldu.

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Mersin'in Silifke ilçesindeki yangın sadece ormandaki ağaçları değil, o bölgede yaşayan insanların hayatlarını ve umutlarını da küle çevirdi. İlçeye bağlı Boğsak, Akdere, Yeşilovacık ve Hırmanlı mahallelerinde 4 gün sürdükten sonra kontrol altına alınan yangın sırasında annesi Eşe Fatma Tan, babası Yusuf Tan ve kardeşi Ayşegül Tan ile birlikte evlerinde bulunan Fatma Tan, yangının büyümesi ile birlikte evlerini bırakarak yangın yerinden uzaklaşarak yakınlarının yanına geçtiler.

Yangından bir gün sonra eve gelen Fatma Tan, evleri ile birlikte çeyizinin yandığını gördü. Gözyaşlarına hakim olamayan Fatma Tan ve ailesi 4 gündür yakınlarının yanında kalıyor. 1 ay sonra düğün yapacak olan Fatma Tan'ın hayalleri küle döndü.

Yangından kaçarken üzerlerine hiçbir şey alamayan Tan ailesine komşuları ve yakınları giyecek verdi. Evlerinin önünde bekleyen Tan ailesi şimdi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Üniversite mezunu Fatma Tan, "Evimiz yandı. Her şeyimiz bitti kül oldu. Anılarımızı eşyalarımız yangında kül oldu. Akşam saat 8'e kadar evimizi terk etmedik. Ama yangın yaklaşınca arkamıza bakmadan evimizi terk etmek zorunda kaldık. 1 ay önce düğünüm vardı. Eşyalarım çeyizim hazırdı. Evimi düzecektim. Ama kendi oturduğum büyüdüğüm ev yok oldu bitti tükendi. Bir fotoğraf karesi bile kalmadı. Ailemizle ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Boş boş eve bakıyoruz. Hiçbir eşyamız kurtarılmadı. Birilerinin bir şey yapmasını bekliyorum. Kendi evimi düzecekken büyüdüğüm evi tekrar düzmek zorunda kaldık yardım istiyorum" dedi.

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