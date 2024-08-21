Video Yaşam Düğün konvoyu terörü polisi harekete geçirdi, sürücülere ceza yağdı | Video
Düğün konvoyu terörü polisi harekete geçirdi, sürücülere ceza yağdı | Video

Düğün konvoyu terörü polisi harekete geçirdi, sürücülere ceza yağdı | Video

21.08.2024 | 10:50

Bursa’da yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna ceza yağdı. Sürücüleri tespit eden ekipler araç sahiplerine taşıt yolu üzerinde duraklamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ve saygısızca araç kullanmaktan işlem yaptı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde ilerleyen düğün konvoyu ana cadde üzerinde yolu kapattı. Araçtan inen gelin ve damat kimseye aldırış etmeden dakikalarca dans etti. Korna ve konvoy eşliğinde duyarsızca davranan kalabalık trafiktekileri de, mahalleliyi de bezdirdi. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet, sürücüleri tek tek tespit etti. Düğün aracını süren A.G.'ye ve diğer araç sürücüsü A.S.'ye "taşıt yolu üzerinde duraklamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ve saygısızca araç kullanmaktan" işlem yapılırken, 2 sürücüde psikotekniğe sevk edildi. Öte yandan, aranması olan A.G., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
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