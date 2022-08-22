Video Yaşam Düğün konvoyunda araçlara yol vermeden ilerlediler! O anlar kamerada | Video
Düğün konvoyunda araçlara yol vermeden ilerlediler! O anlar kamerada | Video

Düğün konvoyunda araçlara yol vermeden ilerlediler! O anlar kamerada | Video

22.08.2022 | 09:29

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Gaziosmanpaşa’da düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Metris Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyu oluşturan bir sürücü grubu, diğer sürücülere yol vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yaşanan o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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