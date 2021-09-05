Düğün konvoyunda drift yapan magandalar kamerada | Video
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Güngören’de düğün konvoyunda trafiği kesen trafik magandaları yolda drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Güngören'de düğün konvoyuna katılan magandalar trafiği birbirine kattı. Yolu trafiğe kapatan trafik magandaları, yolun ortasında drift yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, görenlere pes dedirtti.