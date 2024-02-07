Video Yaşam Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada

Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada

07.02.2024 | 21:24

Mersin'de 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de aralarında olduğu düğün konvoyunda silah kullanan şahıslardan 1'i tutuklanırken, yolu trafiğe kapatan 6 araç sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.

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