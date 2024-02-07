Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada
Mersin'de 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de aralarında olduğu düğün konvoyunda silah kullanan şahıslardan 1'i tutuklanırken, yolu trafiğe kapatan 6 araç sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.
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