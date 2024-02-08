Video Yaşam Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video
Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video

Düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video

08.02.2024 | 09:36

Mersin'de çakar takılı cipin de aralarında olduğu düğün konvoyunda silah kullanan şahıslardan 1'i tutuklanırken, yolu trafiğe kapatan 6 araç sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Mersin polisi, merkez Mezitli ilçesi 33 Cadde'deki düğün konvoyunda bazı kişilerin yolu trafiğe kapatıp, havaya ateş açtığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüphelilerden İ.Ç. (33), olayda kullandığı kuru sıkı tabancayla yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan ekipler, 'çakar' diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı cihazı takılı cipin de aralarında olduğu düğün konvoyundaki 6 aracın sürücüsüne 19 bin 88 lira ceza uyguladı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI
Cep telefonu ile kaydedilen düğün konvoyundaki silah sıkma görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. Görüntülüde, konvoydaki araçların dörtlüleri yakarak yolun ortasında durdukları, etrafındaki kişilerin ise havaya ateş açtıkları anlar yer aldı.

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