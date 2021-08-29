Video Yaşam Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada | Video

Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada | Video

Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada | Video
29.08.2021 | 16:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Park halindeki motosiklet saniyeler içinde böyle çalındı | Video 00:15
Park halindeki motosiklet saniyeler içinde böyle çalındı | Video 29.08.2021 | 17:13
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 00:13
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 29.08.2021 | 16:48
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada | Video 00:55
Düğün konvoyunda havaya ateş eden magandalar kamerada | Video 29.08.2021 | 16:30
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda tehlikeli düşüş | Video 03:57
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda tehlikeli düşüş | Video 29.08.2021 | 15:30
Hırsızlık şüphelisi giydiği şalvarı başına geçirdi | Video 02:33
Hırsızlık şüphelisi giydiği şalvarı başına geçirdi | Video 29.08.2021 | 14:03
Kına gecesinde dayı, damat ve annesini bıçakladı | Video 00:40
Kına gecesinde dayı, damat ve annesini bıçakladı | Video 29.08.2021 | 14:02
Taksim’de sinir krizi geçiren turist kadın, bindiği taksiyi yumruklayıp tekme attı | Video 03:26
Taksim'de sinir krizi geçiren turist kadın, bindiği taksiyi yumruklayıp tekme attı | Video 29.08.2021 | 13:07
Tıklanma çılgınlığı bunu da yaptırdı! Kefen giyip gömüldü | Video 05:00
Tıklanma çılgınlığı bunu da yaptırdı! Kefen giyip gömüldü | Video 29.08.2021 | 12:54
İGA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sosyal medya buluşması | Video 00:43
İGA’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel sosyal medya buluşması | Video 29.08.2021 | 12:55
İstanbul’dan Türkiye’nin her yerine korsan taksi ağı | Video 06:28
İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine korsan taksi ağı | Video 29.08.2021 | 11:43
Antalya’da yürek sızlatan görüntü! Anne köpek yakılarak öldürülen yavrusunu böyle taşıdı | Video 05:50
Antalya'da yürek sızlatan görüntü! Anne köpek yakılarak öldürülen yavrusunu böyle taşıdı | Video 29.08.2021 | 11:28
Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı | Video 01:39
Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı | Video 29.08.2021 | 11:25
32 araçtan 5 milyon lira vurgun yaptılar | Video 02:15
32 araçtan 5 milyon lira vurgun yaptılar | Video 29.08.2021 | 10:47
Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri | Video 03:15
Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri | Video 29.08.2021 | 10:35
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu | Video 00:40
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu | Video 29.08.2021 | 10:35
İstanbul’da eğlence mekanlarına denetim | Video 03:02
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim | Video 29.08.2021 | 10:23
Adana’da orman yangınına TOMA müdahale etti | Video 01:47
Adana'da orman yangınına TOMA müdahale etti | Video 29.08.2021 | 10:12
Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 02:44
Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 29.08.2021 | 10:12
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı | Video 00:35
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı | Video 29.08.2021 | 10:12
Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video 00:21
Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video 29.08.2021 | 10:13

İzmir Ödemiş'te bir düğün konvoyunda, üstü açık arabadan silah atma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir'in Ödemiş ilçesi Süleyman Demirel Mahallesinde gelin almaya gelen araçlar düğün konvoyu oluşturdu. Hareket eden gelin arabası ve arkasında bulunan konvoyda bulunan araçlardan birinde silah atılmaya başlandı. Gelin alma merasimi çevrede bulunan mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla an be an kamerayla kaydedildi. Bu sırada silah atma anlar görüntüye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA