Düğün konvoyunda pos cihazı ile bahşiş | Video

Rize'de düğün konvoyunun önünü kesen damadın arkadaşı, pos cihazı ile bahşiş aldı.

Gelenek haline gelen gelin arabasının yolunu kesip bahşiş isteme, Aygün ve Handan Tula çiftinin düğününde bu sefer çiftin arkadaşı tarafından farklı bir şekilde yapıldı. Arkadaşının düğününde gelin arabasının önünü kesen Muharrem Gül, arkadaşından pos cihazı ile bahşiş istedi. Damat ve arkadaşının arasında geçen diyalog ise herkesi güldürdü.