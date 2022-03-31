Düğün konvoyundaki kadının altın kolyesini boynundan çaldılar | Video

Diyarbakır’da, düğün konvoyunun önünü keserek araç içerisindeki kadını boynunda bulunan altın kolyeyi çalan kapkaçılar yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapkaç konularıyla ilgili yapılan çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında, 7 Mart günü Bağlar ilçesinde düğün konvoyunun önü kesildi.

Kapkaççılar, konvoyda bulunan araç içerisindeki D.Y'nin boynundaki 15 bin TL değerindeki altın kolyeyi çekip kayıplara karıştı. Asayiş ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 10 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Polisin yaptığı incelemede, çok sayıda kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarından suç kayıtları bulunan M.K, P.E ve Ü.E olduğu tespit edildi.

Çocuk yaşta oldukları belirlenen kapkaççılar, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Suça sürüklenen çocuklar, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.