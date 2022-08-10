Video Yaşam Düğün konvoyundaki kavga kamerada | Video
Düğün konvoyundaki kavga kamerada | Video

Düğün konvoyundaki kavga kamerada | Video

10.08.2022 | 08:34

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ŞANLIURFA'da, düğün konvoyunda gelin aracının önünü kesen otomobilin sürücüsüne konvoydakilerin tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. Yolun ortasında çıkan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarında meydana geldi. Kentin en işlek caddesinde ilerleyen düğün konvoyunun arasına giren bir otomobilin sürücüsü, gelin ve damadın bulunduğu aracın önünü kesti. Bunun üzerine konvoydaki araç sürücüleri, yolu kapatmaya çalışan kişiye korna çalarak tepki gösterdi. Daha sonra araçlarından inen konvoydakiler ile kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme- tokatlı kavgaya dönüştü. Bir süre kavga eden tarafları, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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