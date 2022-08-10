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OTOMATİK OYNAT
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Düğün konvoyundaki kavga kamerada | Video 10.08.2022 | 08:34
03:20
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Elazığ’da doktora silahlı saldırı | Video 10.08.2022 | 00:05
06:56
Fatih’te inşaat halindeki cami alev alev yandı | Video 09.08.2022 | 23:46
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Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı | Video 09.08.2022 | 23:33
04:49
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Arjantin’de otobüs köprüden düştü: 3 yaralı | Video 09.08.2022 | 22:19
00:46
00:52
İtalya’da nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 09.08.2022 | 18:10
00:24
Son Dakika: Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın | Video 09.08.2022 | 16:50
00:46
Motosikletli Fatih'in öldüğü kaza kamerada | Video 09.08.2022 | 14:24
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Halk otobüsünün yan bagaj kapağının çarptığı kadın yaralandı | Video 09.08.2022 | 12:31
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video 09.08.2022 | 15:09
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Eşinin boğazının kesilerek öldürüldüğü vahşeti gözyaşlarıyla anlattı | Video 09.08.2022 | 15:12
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Bıçaklandığını 1 saat sonra fark etti | Video 09.08.2022 | 15:12
ŞANLIURFA'da, düğün konvoyunda gelin aracının önünü kesen otomobilin sürücüsüne konvoydakilerin tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. Yolun ortasında çıkan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.