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Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı | Video

Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı | Video

21.07.2023 | 08:58

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir otomobilin düğün konvoyunun önüne geçmesiyle kavga çıktı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1 kişi darptan, 1 kişi ise panik atak geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyu yapıldığı esnada konvoyun en önüne geçen bir otomobilin durması tepkiye sebep oldu. Konvoyun önünün kesildiği iddiasıyla iki grup arasında önce tartışma yaşandı. Ardından tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Çok sayıdaki polis ve bekçi ekiplerinin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga sonlandırıldı. Kavga esnasında darp edilen bir kişi ile olayların büyümesiyle panik atak geçiren bir kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahaleler sonrasında 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.

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