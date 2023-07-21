Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı | Video
Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir otomobilin düğün konvoyunun önüne geçmesiyle kavga çıktı. Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1 kişi darptan, 1 kişi ise panik atak geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.
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