Düğün magandaları suçüstü yakalandı | Video

Gaziantep'te bir düğünde havaya ateş açan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Beydilli mahallesinde sokak arasında düzenlenen bir düğünde havaya rast gele ateş açıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğüne giderek pompalı tüfekle havaya ateş açarken suçüstü yakalanan şüpheli suçüstü yakalandı.

Denetimde düğün alanında elinde kurusıkı tabanca bulunan şahıs ile birlikte düğün sahibi M.Y'den de bir adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken düğün sahibi hakkında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı.