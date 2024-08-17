Video Yaşam Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı!
Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı!

Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı!

17.08.2024 | 14:43

Afyonkarahisar’da düğünde silah attığı tespit edilen 13 şahıs sosyal medyada yayınlanan canlı yayınla tespit edildi. Tespit edilen 13 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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