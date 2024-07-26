Düğün magandalarının ev ve araçlarından cephane çıktı | Video
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde kazayla meydana gelen ateşli silahla yaralanma olayının ardından jandarma tarafından tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda adeta cephane çıktı.
Olayla ilgili 11 şahsa toplamda 91 bin 542 TL idari para cezası yazıldı.
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