Düğün magandalarının uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video

Bursa’da düğün eğlencesinde magandalar, uzun namlulu silahlarla evin çatısından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün olduğu sırada bir grup genç çatıya çıktı. Çatıya çıktıkları sırada ellerine uzun namlulu silah alarak havaya çok sayıda ateş açtı. Bir diğer görüntüde ise düğünde 2 şahıs kalabalığın içinden tabanca ile havaya çok sayıda ateş açtı. Bunu gören vatandaşlar hemen cep telefonları ile bu anları kayıt altına aldı.

Havaya ateş açarken yanlarında küçük çocukların bulunduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri ise bu görüntülerin ardından ateş açan sahsı yakalamak için çalışma başlattı.