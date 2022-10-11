Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar, aynı yöntemle yine iş başında | Video
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Diyarbakır’da son günlerde düğün salonlarına dadanarak telefon hırsızlığı yapan iki çocuk iş başında. Bu kez çanta sırtındayken telefon çaldı.