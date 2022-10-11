Video Yaşam Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar, aynı yöntemle yine iş başında | Video
Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar, aynı yöntemle yine iş başında | Video

Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar, aynı yöntemle yine iş başında | Video

11.10.2022 | 11:03

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Diyarbakır’da son günlerde düğün salonlarına dadanarak telefon hırsızlığı yapan iki çocuk iş başında. Bu kez çanta sırtındayken telefon çaldı.

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Diyarbakır'da, geçen hafta Bağlar ilçesinde bir düğünde salonunda meydana gelen hırsızlık olayında bir çocuk, kaşla göz arasında gözüne kestirdiği telefonu çalmıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Aynı yöntemle şüpheli çocuklar yine Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir düğün salonunda gelen davetlilerin çantasını hedef aldı. 9 Ekim'de meydana gelen hırsızlık olayında şüpheli çocuklar, davetliler oyunda oldukları sırada bu kez bir kadının sırt çantasında kaşla göz arasında çaldıkları telefonla kayıplara karıştı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Mağdur kadın, telefonunun çalındığını ise güvenlik kameraları izlenirken öğrendi.

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