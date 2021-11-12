Düğün salonu hırsızı işyerinin kameralarına böyle yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir düğün salonuna araçla gelen hırsız, bahçedeki dolaptan malzemeleri çalarak ortadan kayboldu. Hırsızlık anı işyerinin kameralarınca an be an kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim Hisar Mahallesi İnönü bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda hırsızlık olayı yaşandı. İşyerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, hırsız ticari bir araçla düğün salonuna gelirken, aracı ise salonun yanındaki boş alana bıraktı. Araçtan inerek duvardan atlayan hırsız bahçedeki dolabı açtı. Dolabın içerisindeki malzemeleri çalan hırsız kafasına geçirdiği kapüşon sayesinde kendisini gizledi. Malzemeleri alan hırsız yeniden aracına binerek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı işyerince saniye saniye kaydedildi. İşyeri sahibi olayla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvururken, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.