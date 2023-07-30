Düğün salonu karıştı! Müzik kavgasında yumruk ve sandalyeler havada uçuştu | Video
Sakarya’nın Hendek ilçesinde müzik seçimi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada düğün salonu karıştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
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