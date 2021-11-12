Düğün salonu önünde kavga edip, polise direndiler | Video

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Mersin'in Tarsus ilçesinde katıldıkları düğünde kavga eden gruba, polis müdahale etti. Düğün yarıda kalırken, polise mukavemet gösteren çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde ilçedeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Düğünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine mukavemet gösteren kalabalık, takviye gelen ekiplerce bastırıldı. Kavgaya ve mukavemete karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Düğün de yaşanan kavga nedeniyle sonlandırıılarak yarıda kesildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.