Düğün salonuna yıldırım isabet edince elektrik panosu patladı | Video

Kırıkkale'de bir düğün salonunun duvarında bulunan elektrik panosuna yıldırım isabet etmesi sonucu yangın meydana geldi. Yıldırım düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de öğlen saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış kentte etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve yıldırım oluştu.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun dış duvarında bulunan elektrik panosuna yıldırım isabet etti. Yıldırım düştükten sonra duvarda bulunan elektrik panosu yandı, sigorta ve panoda patlama meydana geldi.

Duvardaki panoda çıkan yangın, düğün Salonu çalışanı tarafından yangın tüpü ile söndürüldü. Çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı yıldırım düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Düğün salonu çalışanı Yasin Kepir yaptığı açıklamada, "Yıldırım düştükten sonra teller birbirine çarptı. Telin üzerinde giden elektrik akımı patlama oluşturdu. Patladıktan sonra yüksek akım tesisatımıza geçti. Ondan sonra yangın çıkmaya başladı. Elektrik kesildikten sonra yangını söndürdük. Yıldırım düştükten sonra sigortalar patladı." dedi.