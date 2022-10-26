Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı | Video

İstanbul'da bir düğün salonunda Suriye uyruklu oldukları öğrenilen tarafllar arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğün salonunda tekme tokatlarla kavga etmeye başlayan taraflar, bir süre sonra sokağa çıktı. Sokak ortasında kavga eden yaklaşık 50 kişinin, zaman zaman birbirlerini kovaladığı da dikkat çekti.

Kartaltepe Mahallesi'nde bir düğün salonunda 24 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Salonda birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldıran insanlar, bir süre sonra sokağa çıktı. Yaklaşık 50 kişilik grup arasındaki kavgada, tarafların zaman zaman birbirlerini kovaladıkları da görüldü.

Kavga çevredekiler tarafından cep telefonuna kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde, düğün salonda tarafların birbirlerine tekme, tokat ve sandalyelerle saldırdığı, kavgadan kaçmaya çalışanları da kovalayanlar olduğu görülüyor. Çevredeki bazı kişilerin de çay içerek kavgayı izlediği dikkat çekiyor.