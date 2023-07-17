Düğün salonunda dekor faciası: 5 yaşındaki Deniz Efe feci şekilde can verdi! | Video
İZMİR'in Torbalı ilçesinde düğün salonundaki düğünde dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe Çelebi (5) hayatını kaybetti, Eğmen Gürbüz (7) yaralandı. Olayın ardından işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.
'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.
Deniz Efe Çelebi'nin cenazesinin, Tire ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.
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