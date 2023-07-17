Video Yaşam Düğün salonunda dekor faciası: 5 yaşındaki Deniz Efe feci şekilde can verdi! | Video
Düğün salonunda dekor faciası: 5 yaşındaki Deniz Efe feci şekilde can verdi! | Video

Düğün salonunda dekor faciası: 5 yaşındaki Deniz Efe feci şekilde can verdi! | Video

17.07.2023 | 13:18

İZMİR'in Torbalı ilçesinde düğün salonundaki düğünde dekor amaçlı kullanılan duvarın altında kalan Deniz Efe Çelebi (5) hayatını kaybetti, Eğmen Gürbüz (7) yaralandı. Olayın ardından işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda dekor amaçlı kullanılan duvar, düğün sırasında devrildi. Deniz Efe Çelebi ile Eğmen Gürbüz duvarın altında kaldı. Çelebi hayatını kaybetti, yaralanan Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Efe Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu sırada anne Emel ile baba Engin Çelebi, gözyaşlarına boğuldu.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
Engin Çelebi, "Çocukların önünde oynadığı dandik duvar, güya rüzgardan devrilmiş. Oğlum öldü, diğer çocuk yaralı. Onun durumu da kötü. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

Deniz Efe Çelebi'nin cenazesinin, Tire ilçesinde toprağa verileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işletme sahibi S.T. ile mesul müdürü D.S.Ş.'yi gözaltına aldı.

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