Video Yaşam Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video
Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video

Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video

06.05.2023 | 16:13

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde düğüne giderken sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi boğularak hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Kayıp 1 kişiyi arama çalışması ise devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Üçdirek kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre düğüne giden ve içerisinde 4 kişinin olduğu Kerim Y.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Akıntıya kapılan otomobili görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken sudan çıkamayan Nadide Yılmaz ile Gülcan Yılmaz ise hayatını kaybetti. Akıntıya kapılıp kaybolan Şevket Baykuş'u bulma çalışmaları ise devam ediyor. Olayı duyan şahısların yakınları ile vatandaşlar, bölgeye akın etti. Ekipler tarafından çıkartılan cesetler, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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