Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde düğüne giderken sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi boğularak hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Kayıp 1 kişiyi arama çalışması ise devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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