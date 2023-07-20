Düğünde ateş açan maganda mahalleyi karanlığa gömdü | Video
Çorum’un Alaca ilçesinde bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu elektrik telleri koparken mahalle karanlığa gömüldü.
YEPAŞ ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kopan elektrik tellerinin onarımı yapılarak bölgeye tekrar elektrik verildi.
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