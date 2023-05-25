Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 4'ü ağır 9 yaralı | Video
Mardin'in Yeşilli ilçesinde düğünde iki akraba aile arasında çıkan tartışmada önce sandalyeler havada uçuştu, daha sonra silahlar konuştu. Çıkan kavgada 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.
Polis olaya karıştığı belirlenen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
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