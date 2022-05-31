Video Yaşam Düğünde damada yapılan cenaze töreni sosyal medyayı salladı | Video
Düğünde damada yapılan cenaze töreni sosyal medyayı salladı | Video

Düğünde damada yapılan cenaze töreni sosyal medyayı salladı | Video

31.05.2022 | 11:07

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Batman’da bir düğünde damadın yakın arkadaşları damada sürpriz hazırlayarak düğün salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip cenaze merasimi düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan sürpriz cenaze merasimi beğeni topladı.

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Batman'da dünya evine giren Helin ve Serdar Ulu çifti, düğünlerinde karşılaştıkları sürprizle unutulmaz anlar yaşandı. Damadın yakın arkadaşı olan Vedat Aker, arkadaşlarıyla birlikte düğüne damga vuran sıra dışı bir organizasyona imza attı. Ellerine aldıkları çelenge, "Acı kaybımız" yazarak, jeneriklik müzik eşliğinde salona giren gençler, damadın bir fotoğrafını da ellerinde taşıyarak, cenaze töreni havası oluşturdu. Düğünde bulunanlar kısa süreliğine şaşkınlık yaşarken daha sonra ise olayın damadın arkadaşları tarafından organize edilen bir şaka olduğu anlaşılması üzerine davetliler kahkaha boğuldu.

Damada cenaze merasimi sürprizini organize eden damadın arkadaşı Vadet Aker, SABAH'a konuştu. Aker, "Genellikle evlenen arkadaşlarımız bekarlarla artık vakit geçirmemeye başlıyor. Birçok arkadaşımız evlendikten hemen sonra eskisi gibi bizlerle dışarı çıkamazken çoğu zaman onları ortamımıza davet ettiğimizde ise değişik bahanelerle bizleri ekiyorlar. Bu düğünde ise çok sevdiğimiz yakın arkadaşımız olan Serdar'a sürpriz yaparak farkındalık yaratmak istedik. Tabi bu video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce beğeni aldı. çok az kişi tarafından da eleştirildi tabi. Genel itibariyle hem arkadaşımıza hem de davetlilere çok eğlenceli anlar yaşattık" dedi.

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