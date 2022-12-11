Düğünde davul çalarken kalp krizi geçirdi | Video

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düğünde davul çalmak için giden davulcu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kendisinin izleyenler tarafından cep telefonu ile kayda alının davulcunun ölümünden saniyeler önceki görüntüleri ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Karakese mahallesinde M.B.'nin oğlunun 3 Aralık 2022 tarihinde yapılan düğün törenine davul zurna ekibi olarak davet edilen 63 yaşındaki Roman asıllı Bestami Fındık adlı davulcu düğünde omuzuna astığı davulu çaldığı esnada aniden kendisini izleyen davetlilerin üzerine bir anda yığılarak düştü.

Cep telefonları ile davulcu ve arkadaşı zurnacıyı kayda alan düğündeki davetliler. Yere yığılan davulcuyu kaldırmak için kaydı yarıda kestiler.

Yerde hareketsiz halde yatan Bestami Fındık'a olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen davulcu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden ölen müzisyen davulcunun toprağa verildiği öğrenildi.