Video Yaşam Düğünde havaya ateş eden magandalar yakalandı | Video
Düğünde havaya ateş eden magandalar yakalandı | Video

Düğünde havaya ateş eden magandalar yakalandı | Video

01.09.2024 | 13:18

Elazığ'da bir düğün sonrasında silahlarla havaya ateş eden magandalar , polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, Çatalçeşme Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan bir grup arabaları durdurarak silahlarla havaya ateş etti. O anları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, havaya ateş eden şüphelileri kullandıkları silahlarla birlikte yakaladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, Ateşli Silahla Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalaması yapılmıştır. Şahısların olayda kullandığı değerlendirilen silahlar ele geçirilmiş olup, şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmıştır. Güvenlik güçlerimiz her tür suç ve suçlu ile mücadeleye azim ve kararlılıkla aziz hemşehrilerimizin desteği ile devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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