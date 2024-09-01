Düğünde havaya ateş eden magandalar yakalandı | Video
Elazığ'da bir düğün sonrasında silahlarla havaya ateş eden magandalar , polis ekipleri tarafından yakalandı.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, Ateşli Silahla Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi olayını gerçekleştiren şüpheli şahısların yakalaması yapılmıştır. Şahısların olayda kullandığı değerlendirilen silahlar ele geçirilmiş olup, şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmıştır. Güvenlik güçlerimiz her tür suç ve suçlu ile mücadeleye azim ve kararlılıkla aziz hemşehrilerimizin desteği ile devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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