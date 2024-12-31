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Düğünde küfürleşmeyle başlayan tartışma halayda kavgaya döndü | Video

Düğünde küfürleşmeyle başlayan tartışma halayda kavgaya döndü | Video

31.12.2024 | 12:25

İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya döndü. Halay sırasında taraflar birbirlerine saldırırken, olayın başladığı o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bir düğün salonunda yaşandı. Küfürleşme nedeniyle iki kişi arasında tartışma başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi. Aradan geçen dakikaların ardından halay çekilirken, tekrardan hararetlenen tartışma kavgaya döndü. Düğün salonunun dışına taşan olayda iki aile birbirine girerken, olayın başladığı anlar ise kameraya yansıdı.
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