Düğünde küfürleşmeyle başlayan tartışma halayda kavgaya döndü | Video
İstanbul Esenyurt’ta bir düğünde küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya döndü. Halay sırasında taraflar birbirlerine saldırırken, olayın başladığı o anlar kameraya yansıdı.
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