Düğünde motosiklet şov: Damadın arkadaşlarının yaptığını görenler şaşkına döndü | Video
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Hatay'ın Antakya ilçesinde motorsiklet sevdalısı damadın arkadaşları düğün salonunun pistine motorsikletleri ile girerek sürpriz yaptı. Damadın arkadaşlarının motosiklet ile düğün salonuna girdiğini gören davetliler ise şaşkına döndü. Pist alanında kısa bir tur atan grup doyasıya eğlendi.